Un média en Espagne vient de dévoiler des images exclusives d’une insulte raciste lancée par Neymar à l’encontre d’Hiroki Sakai.

C’est une bombe ! El Larguero vient de dévoiler les premières images d’un échange entre Neymar et Hiroki Sakai lors du match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille disputé le 13 septembre qui s’est soldé par une victoire des Marseillais grâce à un but de Florian Thauvin (Les images sont à découvrir ci-dessous dans le tweet).

Le média espagnol a sous-titré cet échange. Selon les informations de El Larguero, Neymar lance à deux reprises la phrase : “Chinois de merde” avant de poursuivre et d’insulter la Ligue 1 : “Putain de championnat”. Il faut aussi rappeler que, pendant cette rencontre, Neymar a accusé Alvaro Gonzalez d’insultes racistes. La Ligue de Football Professionnel via sa commission de discipline doit rendre son verdict dans ce dossier ce mercredi soir. Alvaro et Neymar risquent jusqu’à 10 matches de suspension.