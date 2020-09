Neymar accuse Alvaro d’une insulte raciste pendant la rencontre entre le PSG et l’OM, dimanche soir (0-1). Le diffuseur a dévoilé une partie de l’altercation.

Le Brésilien est énervé. Dans une séquence dévoilée par Téléfoot, diffuseur du championnat, on comprend un peu mieux l’histoire entre Neymar et Alvaro Gonzalez pendant le Classique entre le PSG et l’Olympique de Marseille. Même si avec ces images on ne peut pas juger si des insultes sont lancées par le joueur de l’OM lors de cette rencontre.

Juste après l’altercation entre les deux joueurs, Neymar commence par dire au quatrième arbitre : “Pas de racisme !” Avant de poursuivre en s’approchant d’un adjoint d’André Villas-Boas : “On peut dire ce qu’on veut mais pas de racisme.” Le Brésilien ne s’arrête pas là et lance carrément : “Putain de Ligue 1 !”. Le diffuseur de la Ligue 1 n’a pas diffusé les images de l’altercation entre Neymar et Alvaro. Seulement les images après cette embrouille entre les deux joueurs.

Neymar a ensuite pris un carton rouge en fin de match et a continué à crier son mécontentement : “Le racisme c’est non ! Il est raciste, c’est pour ça que je l’ai frappé à la fin”. La LFP devrait normalement statuer sur cette affaire dans les prochains jours. Si les propos de Neymar sont vérifiés, la sanction pourrait être très lourde pour le défenseur de l’OM, Alvaro Gonzalez.