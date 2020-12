Prêté cette saison par le Real Madrid à Villarreal, Takefusa Kubo pourrait très vite revenir chez les Merengues. L’international japonais joue très peu et cette situation pourrait agacer le Real.

Entraîneur de Villarreal, Unai Emery ne se démonte pas et assume le fait de ne pas laisser trop de temps jeu à la pépite japonaise. L’ancien coach du PSG « Ils en ont tous eu. Mais nous ne sommes pas ici pour offrir dix matchs de suite à un joueur sans rendement, a lâché l’Espagnol dans des propos retranscrits par Marca. Si on donne du temps de jeu, le joueur doit faire en sorte d’en avoir plus. C’est valable aussi bien pour les jeunes que pour les autres. Il y a une exigence ici : gagner. » Voir si la situation va évoluer positivement ou négativement. Affaire à suivre…