La nouvelle saison NBA a débuté le 22 décembre. Alors que le marché a été particulièrement mouvementé, quelques favoris se détachent déjà. Alors aujourd’hui, on fait le point sur les candidats au titre.

La NBA est de retour. Mais quelle bonne nouvelle. Faut dire qu’ils nous avaient manqué les marsupilami de la Grande Ligue. Mais qui dit retour du basketball américain, dit aussi le retour des dizaines de nuits blanches passées devant l’écran et de la tonne de café ingurgité pour réussir à tenir la cadence. Les émotions sont de retour, et comme dans ce papier nous allons surtout évoquer les prétendants au titre, la rédaction de Sport.fr envoie évidemment tout son soutien aux fans des franchises complètement moisis. Alors pour tous ceux-là, faisons une petite minute de silence pour… Chicago, Detroit malgré nos frenchies, New York, le Thunder, les Kings, les Hornets et on en passe.

Allez, maintenant passons aux choses sérieuses. Qui sera le nouveau champion NBA ? Qui va pouvoir se pavaner (si la situation sanitaire rentre dans l’ordre), dans les rues de sa ville avec le trophée de Larry O’Brient ? Alors pour les plus gros parieurs, nous prenons notre meilleure boule de cristal pour lire l’avenir, et dévoiler nos favoris pour le titre. Alors, qui va succéder aux Los Angeles Lakers cette année ?

Los Angeles Lakers. C’était évident, mais le back-to-back semble être un objectif clair pour les Californiens. Puis le marché de l’automne a rassuré tous les fans. LeBron James a été prolongé avant qu’Anthony Davis le suive. Et oui, le monstre à deux têtes sera bien présent l’année prochaine. Mais comme si l’hydre ne faisait assez peur, le marché des transferts est passé par la. Dennis Schroder, Marc Gasol, Wesley Matthews et un certain Montrezl Harrell. Une incroyable masterclass de Rob Pelinka. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Lakers se donnent les moyens d’aller chercher un doublé avec cette intersaison XXL.

Los Angeles Clippers. On reste à l’ouest pour notre deuxième favori. Choke City se prépare à attaquer sa deuxième saison. L’année dernière, ils étaient censés incarner les plus grands rivaux des Lakers… c’est raté. Après une saison mi figue mi raisin, rythmé par du load management et des piaillements de Paul George, les Clippers veulent faire table rase du passée. Sur le banc pas de changements majeurs, un chauve est parti, un autre est arrivé. Tyron Lue, bon, cela ne fait pas rêver, mais laissons lui au moins le bénéfice du doute. Pendant la free agency, et malgré la perte de Harrell, Ibaka, Luke Kennard et surtout Nicolas Batum sont arrivés. Alors ici on milite. On veut une bague pour Nico.

Milwaukee Bucks. Rendons-nous à l’Est un peu. C’est l’une des équipes les plus régulières de ces dernières saisons. Un véritable rouleau compresseur qui écrasât tout sur son passage. Et alors que Giannis franchit les caps à la vitesse grand V, les daims buttent encore et toujours en Playoffs. Toronto l’année dernière, Miami en 2020, a qui le tour cette année ? Pourtant, il se pourrait bien que ce soit la bonne. Le désormais double MVP en titre a toujours dans ses rangs des lieutenants de qualité pour l’entourer, et avec plus d’expérience, ils pourraient passer la seconde pour enfin atteindre le but ultime.

Bon, il nous en reste un, on vous le met quand même ? Aller, parce qu’ici nous apprécions le rab, on continue. Et même si l’envie de citer les Nuggets ou Boston nous vient, optons pour le choix du coeur. Et ce choix nous conduit tout droit à Chicago… non on blague, à Brooklyn évidemment. La hype a rarement été aussi présente du côté des Nets. Kyrie Irving et Kevin Durant réunis sous le même maillot ? Le tout sous la tutelle de Steve Nash ? Et ce sont tous les poils du corps qui s’hérissent. En soit le groupe n’a pas beaucoup changé, mais si cette année, les deux superstars reviennent à leur top niveau, cachez les gosses. Alors avec les pyromanes que sont Spenser Dinwiddie et Caris LeVert, ça promet des soirées bien arrosés. En paniers bien sûr. Alors si toute la bouillabaisse prend, on tient ici l’un des outsiders les plus sérieux de l’année.