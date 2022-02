Interrogé par Marca, Pablo Sarabia est resté très évasif sur son avenir. Prêté au Sporting par le Paris Saint-Germain cette saison, le milieu offensif espagnol semble heureux au Portugal.

« Au final, la vie change quand tu t’y attends le moins. En football, c’est compliqué de parler d’avenir. La seule chose que je sais, c’est que j’ai encore deux ans de contrat avec le PSG. Le reste, on verra. Je me sens très aimé. Je suis extrêmement reconnaissant parce que je ne suis là (au Sporting) que depuis quatre mois et on me traite comme ça, c’est très beau. Je crois que c’est l’une des plus belles choses qu’il y a dans le football. Au final, ça peut compter. Te sentir bien dans un club est fondamental. J’ai eu beaucoup de mal à quitter Séville parce que je me sentais proche des supporters. C’était un moment dur. Maintenant, je me concentre sur le moment présent et je veux rendre cette affection aux supporters à chaque match », a déclaré Pablo Sarabia à Marca.