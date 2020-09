L’Olympique de Marseille se déplace à Paris dimanche soir pour le Classique de la Ligue 1. Pour Romain Canuti, consultant pour le site Le Phocéen, la pression sera plus du côté des Phocéens pour cette rencontre historique du championnat de France.

“On a suivi cette affaire avec Steve Mandanda et aussi des joueurs du Paris Saint-Germain. Il faut savoir que ce n’est plus le match de l’année ou la rivalité la plus importante pour l’Olympique de Marseille. Surtout, est-ce qu’on se dit qu’on va vivre le match des minots à l’envers ? Paris va aligner une équipe B et c’est Marseille qui aura la pression”, a indiqué le consultant sur le plateau du Phocéen.