D’après les informations de la presse britannique, Cheick Doucouré serait tout proche de Crystal Palace.

L’international malien Cheick Doucouré serait sur le point de s’engager avec Crystal Palace le club entraîné par Patrick Viera d’après The Sun. Le transfert du joueur de 22 ans serait chiffré aux alentours des 20 millions d’euros. Véritable patron du milieu des Sang et Or aux côtés de Seko Fofana, il risque de laisser un énorme vide dans l’effectif de Franck Haise. Reste à savoir si les Nordistes ont déjà une piste en tête pour pallier son départ.