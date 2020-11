C’est une histoire qui est désormais connue. Il y a quelques années, l’Olympique Lyonnais a refusé un échange en prêt entre Tony Vairelles et Cristiano Ronaldo lorsque le Portugais évoluait au Sporting Portugal. Du côté du Barça aussi, on a fait une petite bourde ou du moins un mauvais choix avec un champion du monde français.

Ex-directeur sportif du FC Barcelone, Javier Bordas est revenu sur l’information du jour. Il y a quelques saisons, le club blaugrana ou plutôt le secrétariat technique a dit non à Kylian Mbappé en choisissant au final Ousmane Dembélé.

« J’ai parlé avec Bartomeu et il m’a dit de le regarder. J’ai appelé son père et il m’a dit qu’il n’allait pas à Madrid car Cristiano (Ronaldo), Benzema et Bale étaient là et qu’à la place, il pouvait aller au Barça car Neymar n’était pas là. Le président de Monaco a préféré qu’il se rende au Barça pour ne pas renforcer le PSG, un concurrent direct. Et pour 100 millions, cela aurait pu être fait. Mais Robert (Fernandez) a préféré Dembélé et Pep Segura l’a soutenu. L’explication est que Mbappé joue pour lui et Dembélé joue pour l’équipe. Et depuis qu’un ailier comme Neymar est parti, Robert a préféré un ailier plus qu’un finisseur. » A-t-il déclaré lors d’un entretien avec le « Mundo Deportivo ». Eh oui, le Barça a fait une nouvelle erreur avec un champion du monde français, comme quoi…