Seulement quelques semaines après l’annonce de sa séparation avec son ancienne compagne, Sandra, Patrice Evra a annoncé ses fiançailles avec une jeune femme de 25 ans.

Une petite surprise signée Patrice Evra. Le Français avait annoncé il y a quelques semaines son divorce avec son ex-femme, Sandra. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a depuis retrouvé l’amour. Sur son compte Instagram, Patrice Evra a annoncé qu’il s’est fiancé avec Margaux Alexandra. Le mannequin danois de 25 ans est plus jeune que lui de 14 ans.

« Nous sommes ensemble depuis plus d’un an, depuis, tu as volé mon cœur… Tu pensais que j’étais fou quand j’ai demandé ta main trois mois après notre rencontre. Je veux que tous les hommes aiment leurs femmes comme je t’aime », a indiqué Patrice Evra. Avant de poursuivre : « C’est incroyable, je ne peux pas le décrire, tu es mon univers, mon âme. Tu me fais réaliser qu’être doux est une force, pas une faiblesse… Je te choisis pour le reste de ma vie ».