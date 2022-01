Toujours à la recherche de nouveaux renforts pour son mercato hivernal, le FC Barcelone pourrait s’intéresser au dossier menant tout droit à Julian Draxler le Parisien.

D’après les informations d’El Nacional, le Barça est sur la bonne voie pour enrôler l’international allemand dans les prochaines semaines. Voici les propos du média qui évoque cet intérêt pour l’ancien de Schalke 04. « Draxler est complètement déterminé à se lancer dans une nouvelle aventure. Sa destination se trouve dans l’équipe du Barça, qui réfléchit à le recruter, et qui pourrait bientôt lui faire une offre ferme. Une idée qui plaît à Xavi Hernández, qui valorise sa technique et sa polyvalence. Et Draxler serait très séduit à l’idée de tenter sa chance en Liga. Il y a une prise de renseignements sur disponibilité de l’ancien joueur de Schalke 04. La direction parisienne se contenterait d’une offre d’environ 15 millions. » Affaire à suivre…