L’ex entraîneur du North Carolina Courage, Paul Riley, a été licencié après des « allégations de mauvaise conduite sexuelle de la part d’anciennes joueuses. »

« Paul Riley est licencié avec effet immédiat à la suite des très graves allégations de mauvaise conduite. Le Courage soutient les joueuses qui se sont manifestées et nous les félicitons d’avoir courageusement partagé leurs histoires », a expliqué le club qui évolue dans la Ligue féminine nord-américaine (NWSL) dans un communiqué.

Une mise à pied qui intervient après que deux joueuses, Sinead Farrelly et Meleana Shi, ne témoignent dans les colonnes du média américain The Athletic. Les deux joueuses assurent que les faits dates depuis 2010. Sinead Farrelly accuse même l’entraîneur de 58 ans, responsable de l’équipe depuis 2017, avait été auteur de « rapports sexuels forcés », alors qu’il était à la tête du Philadelphia Independence. Elle donne un exemple, celui d’un soir à la suite d’une défaite, Paul Riley l’a alors faite venir dans sa chambre d’hôtel et lui aurait dit : « On emporte ça dans nos tombes ».

Les footballeuses assurent également d’une voix commune que l’entraîneur les avait forcé à « s’embrasser », ce qu’il a nié en bloc. « Je n’ai jamais eu de relations sexuelles avec ces joueuses, ni fait d’avances sexuelles à leur égard », a-t-il déclaré à The Athletic.