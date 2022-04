Aujourd’hui sur le banc du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino semble plus jamais vivre ses dernières heures dans la capitale et son départ est pratiquement acté. Un départ très provisoire car l’entraîneur argentin possède une très belle cote sur le marché et plusieurs très grands clubs s’intéressent à son profil.

Ce n’est pas un secret mais Manchester United surveille de très près la situation de l’Argentin et l’objectif est aujourd’hui de lui confier les clefs de l’équipe en lieu et place de Ralf Rangnick qui devrait récupérer un autre poste au sein du club mancunien la saison prochaine. Si les Reds Devils veulent lui offrir ce beau challenge, ils ne seraient pas les seuls sur coup.

D’après Pipi Estrada, journaliste présent sur le plateau « d’El Chiringuito, » c’est le Real Madrid qui pourrait bien tenter sa chance avec le technicien argentin dans quelques mois. Malgré un titre de champion d’Espagne qui tend les bras et un quart de finale de Ligue des champions à jouer contre Chelsea ce mercredi soir, Carlo Ancelotti ne serait plus vraiment l’homme de la situation et le président merengue apprécierait tout particulièrement Mauricio Pochettino pour rejoindre le banc espagnol. Ancien coach des Spurs de Tottenham en Angleterre, il connaît bien l’Espagne après un passage à la tête de l’Espanyol Barcelone il y a quelques années. Un possible retour aux sources dès 2022 ? Réponse dans les prochaines semaines…