Kévin Diaz, consultant RMC Sport, a expliqué que le latéral gauche de Manchester United, Alex Telles, serait le profil parfait afin de renforcer le secteur défensif de l’Olympique de Marseille.

Jordan Amavi sur le départ, Luis Henrique ou encore Konrad de la Fuente n’ont pas donné satisfaction au poste de piston gauche, Jorge Sampaoli a pris la décision d’installer Luan Peres à ce poste. Pour Kévin Diaz, les dirigeants marseillais devraient se pencher sur la situation d’aller Telles à Manchester United, bien que la situation financière de l’OM pourrait être un frein à cette opération.

« Dans le système de Sampaoli, le joueur de couloir doit être hybride, a-t-il expliqué. L’OM doit recruter un vrai piston gauche. J’ai des noms. Je ne sais pas si c’est réalisable pour Longoria. En un, je pense à Alex Telles. C’est un joueur que j’apprécie énormément. Il joue peu à Manchester United. Il pourrait être intéressé par un projet sur six mois pour se relancer et jouer dans une atmosphère bouillante. Il a un gros tempérament. C’est un bon passeur. Ce serait un joueur intéressant pour l’OM. C’est le vrai latéral brésilien, qui sait attaquer et défendre, avec un pied gauche exceptionnel. Après, il y a d’autres profils comme Ramy Bensebaini (Borussia Monchengladbach), Alex Grimaldo (Benfica), Owen Wijndal (AZ) ou Tyrell Malacia (Feyenoord). Je fais confiance en Longoria. Il faut que le fair-play financier le lui permette ou que McCourt fasse une petite rallonge sur le mercato », a confié le consultant dans l’émission l’ After Foot.