Pavel Nedved a mis la pression sur les Canaris avant la rencontre entre la Juventus et le FC Nantes en barrages d’accès aux huitièmes de finale de l’Europa League. Explications.

Il est probablement l’un des plus grands joueurs que la Juventus a eu dans ses rangs. En effet, avec un Ballon d’Or, 65 buts et 81 passes décisives en 327 matchs avec les Bianconeri, le Tchèque est une réelle légende à Turin. Vice-président de son club de cœur, le désormais cinquantenaire a été très flatteur à l’encontre du FC Nantes, futur adversaire en Europa League.

En effet, dans ses récentes déclarations, le Tchéque a déclaré qu’il ne fallait surtout pas prendre à la légère les Canaris qui, malgré leur début de saison difficile, auront tout l’hiver pour travailler et revenir en forme. Plus que ça, le vice-président de la Vieille Dame a même déclaré « on peut lutter », ce qui rend tout de même compte de la crainte qu’imposent les Nantais en Europe !

« Ils sont seizièmes, mais douze points en quatorze matches, cela ne veut rien dire, parce qu’on ne jouera que l’an prochain. Il y a suffisamment de temps pour bien se préparer, et je pense que ce temps va leur servir autant qu’à nous pour régler les choses. Avec le retour de ceux qui ont manqué le plus, comme Pogba, Chiesa, Di Maria, Paredes, on peut lutter. » a déclaré Pavel Nedved.