Depuis son départ du Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku ne cesse de progresser et est désormais au porte de l’équipe de France. L’ancien parisien affiche une forme exceptionnelle sous les couleurs du RB Leipzig qui attise les convoitises de la Premier League.

Christopher Nkunku a bien grandi depuis son départ du Paris Saint-Germain. Parti en juillet 2019 pour 13 millions d’euros, l’ancien du PSG est désormais un taulier du RB Leipzig. Le milieu de terrain ne se cache plus et est à 23 ans l’un des hommes les plus convoités de la planète foot. Au porte de l’équipe de France, le natif de Lagny-sur-Marne est aujourd’hui l’un des meilleurs milieux de Bundesliga. Son profil plairait désormais à de nombreuses écuries européennes dont notamment l’Arsenal de Mikel Arteta. Selon CalcioMercato, le Français fait aujourd’hui parti de la liste des joueurs convoités par le technicien espagnol. Une première offre devrait être transmise dès cet hiver malgré sa valeur marchande croissante, (47M€).