Aujourd’hui en Espagne dans l’équipe du Betis Séville, Nabil Fekir se sent comme un poisson dans l’eau et le champion du monde 2018 avec l’Equipe de France compte bien rester en Espagne la saison prochaine.

Interviewé par les médias officiels du club, le footballeur français s’est dit aux anges dans l’effectif sévillan, rejoint durant l’été 2019 pour un montant de 19,75 millions d’euros. « Je suis très heureux ici, je profite au quotidien. J’espère que les choses continueront comme ça. Nous voyons maintenant le meilleur de moi-même. J’essaye d’aider l’équipe autant que possible, de marquer des buts et de donner des passes décisives. Jusqu’ici tout va bien. »

Sous contrat avec le club andalou jusqu’en 2023, l’ancien joueur de l’OL semble plutôt ouvert à une éventuelle prolongation de contrat : « On ne sait jamais dans le football mais je n’y pense pas. J’ai cette année et une de plus, nous parlons et nous verrons. » Toutes compétitions confondues, l’international tricolore de 28 ans a marqué 14 buts et offert 15 passes en 81 matchs avec le maillot du Betis Séville.