Relégué en Championship avec Burnley, Maxwel Cornet attise les convoitises en Premier League. Everton et West Ham seraient sur le coup.

Recruté par Burnley après avoir dépensé 15 millions d’euros, Maxwel Cornet a quitté l’Olympique Lyonnais en août 2021. Pour sa première saison en Premier League, l’Ivoirien est parvenu à impressionner avec 9 buts et 1 passe décisive à son actif en 26 rencontres de championnat. Des débuts prometteurs qui attisent les convoitises d’écuries de première division alors que Burnley est relégué en Championship. Selon les information de The Telegraph, West Ham et Everton seraient sur sa piste. Pour l’enrôler, il faudra débourser les 21 millions d’euros de sa clause libératoire. Une clause qui s’est activée lors de la relégation de son écurie.