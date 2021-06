L’Ukraine s’est incliné, 3-2, dans les dernières secondes contre les Pays-Bas lors de leur premier match de poule de l’Euro 2020. Malgré ce mauvais résultat, le sélectionneur Andriy Shevchenko est fier de ses joueurs.

Les Pays-Bas ont outrageusement dominé l’Ukraine en première période sans pour autant trouvé la faille. Mais en seconde période grâce au nouveau joueur du Paris Saint-Germain, Wijnaldum, ils ouvrent le score à la 52e minute avant que Weghorst double la mise à la 59e minute. Mais derrière les oranges se relâchent, Yarmolenko réduit le score d’une superbe frappe pleine lucarne (75e) avant que Yaremchuk n’égalise à 10 minutes du terme de cette rencontre. Nouveau rebondissement dans ce match à la 85e minute Dumfries permet aux Pays-Bas de s’imposer 3-2 dans ce match que l’on peut considérer comme le meilleur depuis le début de cette Euro.

La légende du football ukrainien devenue sélectionneur, Andriy Shevchenko a apprécié la réaction ses joueurs : « J’ai beaucoup aimé la réaction de mon équipe lorsqu’elle a été menée 0-2. On est resté à l’affût, on s’est adapté, on s’est créé des occasions, on a accéléré. Et maintenant on est déçu, parce que quand tu as une bonne chance d’arracher un nul finalement tu fais une erreur… C’était une erreur de notre part, on doit jouer cette action autrement. Mais mes joueurs ont montré du caractère, ils ont mis toute leur énergie. »

Prochain match, jeudi à 15h contre la Macédoine du Nord où l’Ukraine devra impérativement s’imposer pour se qualifier pour la phase à élimination directe de cet Euro 2020.