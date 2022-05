Youssouf M’Changama a remporté le trophée du beau but de Ligue 2. Un but sans doute plus beau que celui primé en L1. Après sa consécration, l’international comorien est revenu sur son année et son avenir au micro d’Aris Djennadi pour Sport.fr.

Youssouf M’Changama a été récompensé lors des trophées UNFP ! Face au Toulouse FC, le Guingampais a mis un pétard qui lui a valu d’être élu plus beau but de l’année en Ligue 2, une récompense qui vient féliciter une saison bien remplit pour le milieu de terrain, “C’est une superbe année pour moi, pour le peuple comorien, pour ma famille. Je suis très content d’avoir participé à la soirée des trophées UNFP. Je regardais la grande soirée du football français à la maison et aujourd’hui être ici, c’est un réel plaisir. Je suis heureux ce soir“, s’exclame l’international comorien au micro d’Aris Djennadi.

Un avenir incertain

Auteur d’une bonne saison avec le club breton, Youssouf M’Changama attire l’œil de plusieurs clubs, son avenir avec Guingamp est incertain, “Aujourd’hui je suis déjà content d’être ici, je ne me projette pas sur la suite. Après je souhaite passer un cap en montant à l’étage supérieur mais mon club à un projet. Les dirigeants souhaitent me prolonger donc on verra bien ce qu’il se passe dans les prochaines semaines“, explique le milieu de terrain au micro d’Aris Djennadi.

[#TropheeUNFP] Le bijou de Youssouf M’Changama est élu meilleur but de la saison en @Ligue2BKT ! 💫 pic.twitter.com/3Nb3rYfjJW — EAG Actus (@EAG_Actus) May 15, 2022

« C’est Ronnie les gars, c’est réel ! » 🤣🤙



Youssouf M’Changama (@EAGuingamp), récompensé du plus beau but de la saison en Ligue 2, comme un gosse devant Ronaldinho ❤️ #TropheesUNFP pic.twitter.com/p7NfgMQhlj — Sébastien Ferreira (@sebferreira23) May 15, 2022