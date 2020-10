Si le mercato estival 2020 est désormais terminé, celui concernant l’hiver débutera en début d’année 2021. L’occasion pour les premières rumeurs.

Si l’on en croit le quotidien anglais, “Metro UK”, Manchester United et Liverpool voudraient tenter leur chance pour recruter le défenseur international français Dayot Upamecano (21 ans) dès cet hiver. Prolongé jusqu’en 2023 avec le RB Leipzig, il pourrait quitter la Bundesliga contre une somme équivalente à 40 millions d’euros. Affaire à suivre pour un joueur plus jeune et qui pourrait coûter moins cher que Kalidou Koulibaly.