Le président du Toulouse FC dévoile un petit peu la stratégie mercato du club violet pour la saison à venir.

En conférence de presse, il a fait un premier bilan de cette première partie de mercato et rassure les fans. « Cette année, oui, nous sommes obligés de vendre. Mais ça veut aussi dire “investissement”. On ne vend pas pour se remettre à 0 et ne pas dépenser. On vend et on consacre une part significative du produit de nos ventes pour réinvestir dans l’équipe. La première a été de lever l’option pour Brecht et il va y en avoir d’autres. On va donc vendre et nous aurons des moyens pour recruter des joueurs. » Pour rappel, le TFC a beaucoup dégraissé avec les départs de Koné, Saïd, Koulouris, Goicoechea, Moreira, Dewaest, Bayo ou encore Machado.