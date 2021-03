Eliminé hier soir en huitièmes de finale retour de la Ligue Europa par le Dinamo Zagreb, Hugo Lloris, le gardien de Tottenham revient sur cet échec et parle de honte.

Interviewé par « BT Sport », le champion du monde français était très remonté après la défaite 3-0 de son équipe et l’élimination dans cette Europa League. Il emploi même le mot « honte » après cette élimination face au champion de Croatie. « C’est juste une honte. J’espère juste que tout le monde à l’entraînement se sentira responsable de la situation parce que c’est une honte. Que puis-je dire de plus à ce sujet ? Je pense que ce n’est pas le bon moment de parler du match de dimanche (à Aston Villa). Le goût de la défaite est plus que douloureux, et nous en sommes tous responsables. » Un discours qui vient rejoindre celui de son entraîneur José Mourinho qui n’a pas été tendre avec ses joueurs au moment de passer devant les médias. Pour rappel, le club de Premier League a perdu le match 3-0 après la prolongation, malgré sa victoire 2-0 au match aller.