Fin des premiers huitièmes de finales retours de la Ligue Europa ce jeudi soir avec les qualifications pour Arsenal, la Roma et les Espagnols de Grenade.

Arsenal – Olympiakos 0-1 (3-2) : Surpris sur un but de Youssef El-Arabi (51e), le club londonien profite de son succès de l’aller en Grèce (3-1) pour prendre sa revanche sur les partenaires de Mathieu Valbuena, qui avaient éliminé les joueurs de Mikel Arteta en seizièmes de finale de la dernière édition.

Dinamo Zagreb – Tottenham 3-0 (3-2) : Les Spurs de José Mourinho ont craqué sur un triplé de Mislav Orsic (62e, 83e, 106e). Huitième de Premier League à six points du quatrième Chelsea, Tottenham doit désormais oublier cette désillusion pour accrocher une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Molde – Grenade 2-1 (2-3) : Vainqueurs à l’aller (2-0), les Espagnols se sont inclinés dans une seconde manche disputée à Budapest (2-1), avec un but de Roberto Soldado (72e), une défaite sans conséquence. Grenade accède pour la toute première fois de son histoire à ce stade de la compétition.

Shakhtar Donetsk – AS Roma 1-2 (1-5) : l’AS Rome s’est de nouveau imposée sur la pelouse du Shakhtar Donetsk (2-1) et poursuit sa route dans la compétition. La Louve de Paulo Fonseca a fait la différence sur un doublé de Borja Mayoral (48e, 72e), contre un but ukrainien de Junior Moraes (59e).