Jamie Carragher n’est pas très tendre avec Hugo Lloris et il s’en prend au gardien des Spurs de Tottenham. Selon lui, il n’a plus le niveau pour évoluer dans les cages du club londonien.

« J’ai réfléchi à cela pendant des années. Je sais qu’il est un vainqueur de la Coupe du monde, mais le gardien de but n’est pas assez bon. Pour ce qui est de faire en sorte que Tottenham soit vraiment compétitif, il n’est pas assez bon. Je n’ai pas de nom pour vous, mais regardez City quand ils ont amené Ederson et Liverpool avec Alisson. Il fait trop d’erreurs et je pense qu’Antonio Conte a besoin d’un défenseur central et d’un gardien de but», a déclaré l’ancien Red aux 508 matches en PL lors d’un entretien pour ‘The Overlap.’