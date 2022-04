Arrivé tout récemment dans la capitale anglaise chez les Spurs de Tottenham Dejan Kulusevski commence petit à petit à s’acclimater à la Premier League et un tout nouvel environnement. L’international suédois se sent bien et ça se voit avec ses performances sur le terrain.

Actuellement prêté par la Juventus pour les 18 prochains mois avec une option d’achat de 40 millions d’euros, Dejan Kulusevski se sent comme un poisson dans l’eau dans la capitale britannique. Comme le révèle un journaliste du ‘Times’, le club du royaume prévoit déjà de lever son option d’achat et ainsi offrir la somme d’un peu moins de 30 millions d’euros pour s’attacher ses services de manière définitive. Auteur de 2 buts et de 5 passes décisives sous les ordres d’Antonio Conte en 10 matchs de Premier League, le Suédois réussit totalement son adaptation et aujourd’hui un transfert n’est pas à exclure, bien au contraire pour celui qui ne s’est jamais imposé sous le maillot de la Juventus. Affaire à suivre…