Plusieurs clubs de Ligue 1 sont concernés dans cette course folle et passionnante aux places européennes. Hier se clôturait la 31e journée du championnat, l’occasion de faire le bilan du week-end et des changements au classement.

Paris déroule à Clermont

Gros carton des Parisiens samedi dernier du côté de Clermont au cours duquel la « MNM » était à la baguette. Avec un succès 6 buts à 1, le PSG file tranquillement mais surement vers un 10e sacre en Ligue 1. De son côté, Clermont se retrouve dos au mur et n’aura pas le choix que d’obtenir des résultats lors des prochaines rencontres. À la 17e place et avec une unité d’avance sur l’ASSE (premier relégable), les Jaunards attendent deux matchs capitaux contre des candidats au maintien lors des 2 prochains matchs de Ligue 1, où ils défieront le FC Metz (20e) puis Troyes (15e).

Rennes confirme à Reims

7ème victoire sur les 8 derniers matchs de championnat pour le Stade Rennais, qui a remporté un succès clé samedi dernier sur la pelouse de Reims (2-3). Accompagnés d’un Benjamin Bourigeaud et d’un Martin Terrier très inspirés, les Rennais assument leur statut de deuxième meilleure attaque de Ligue, juste derrière le PSG. Avec cette dynamique, les Bretons se dirigent tout droit vers une potentielle candidature inespérée à la Ligue des Champions la saison prochaine. Classé 3e, le SRFC aura néanmoins deux rencontres de la plus haute importance lors des prochaines semaines, puisqu’ils affronteront simultanément l’AS Monaco (6e) puis Strasbourg (4e).

Strasbourg peut nourrir des regrets face à Lyon

Alors qu’ils menaient assez confortablement durant plus d’une heure contre l’OL, les Strasbourgeois manquent les trois points sur l’égalisation de Carl Toko-Ekambi à la 90′. Toutefois, pas de graves conséquences au classement pour le RCSA qui maintient une improbable 4e place et reste plus que jamais candidat aux places européennes. De son côté, l’OL signe une nouvelle mauvaise opération comptable et botte à la 10e place, à 5 unités des 5e Niçois et d’une place qualificative en Europe.

Nice confirme sa crise à Lens

Les Aiglons n’y arrivent plus. Alors qu’ils étaient confortablement dauphins du PSG quelques semaines auparavant, les Niçois ont signé ce dimanche un quatrième match sans victoire en championnat (dont 2 défaites) en chutant sévèrement à Lens sur le score de 3-0. D’autant que les hommes de Christophe Galtier ont encaissé deux buts alors qu’ils évoluaient en supériorité numérique pendant 40 minutes. La crise est bel et bien présente à Nice, qui se retrouve désormais dos au mur dans sa quête aux places européennes.

L’OM en forme olympique

Les Marseillais ont signé un 7e succès consécutif (toutes compétitions confondues) ce dimanche contre Montpellier (2-0) et confirment une superbe dynamique. Solides dauphins du PSG, avec trois longueurs d’avance sur le troisième rennais, les Olympiens sont clairement en ballotage favorable pour aller décrocher une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Toutefois, méfiance. L’OM attend certainement son déplacement le plus périlleux lors de la prochaine journée, au Parc des Princes, où ils pourraient perdre leur précieuse avance en cas de mauvais résultat.