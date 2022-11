Ce n’est un secret pour personne, Antonio Conte est loin d’avoir sa langue dans sa poche. Après la défaite face à Liverpool, ce dernier n’a pas hésité à recarder certains supporters de Tottenham…

« Nous devons montrer un grand respect à nos fans parce qu’ils paient les billets. Mais, si vous me demandez si j’étais un peu déçu, oui. Il est important à chaque instant d’être honnête. Je continue à répéter la même situation depuis le début de la saison. (…) Nous venons de commencer un processus et après un an, nous avons fait beaucoup d’améliorations. Si quelqu’un pense que nous sommes déjà prêts à gagner, je dois être honnête et dire que ce sera vraiment, mais vraiment difficile.

Lorsque vous commencez un projet, vous avez besoin de temps et de patience. Nous sommes loin des autres équipes qui peuvent gagner et dont les effectifs sont plus forts. Tout le monde veut gagner, mais laissez-nous du temps et de la patience. Nous verrons à la fin de la saison ce qui se passera », a clamé Conte en conférence de presse.