Cette semaine a été riche en émotions dans le monde du sport. Pour ne rien rater, la rédaction de sport.fr vous propose aujourd’hui de découvrir les images décalées de ces derniers jours. Ronaldo qui parle abdos, le cadeau original de Jean-Michel Aulas et le Barça, contraint de se déplacer en bus, pour économiser de l’argent sont à retrouver dans ce top 3.

On y est, c’est la fin d’une nouvelle semaine riche en actu sportive. Aujourd’hui, on fait un point sur les news les plus insolites des 7 derniers jours écoulés, et donc des 3 infos à ne surtout pas manquer.

Numéro un : On le sait, Jean-Michel Aulas est un personnage haut en couleur. Et le patron de l’OL l’a prouvé une fois de plus en « demandant en mariage les filles du club » avec un cadeau pour le moins original !

On aura tout vu : Jean-Michel Aulas demande les filles de l’OL en mariage https://t.co/lqbEJm1vK7 pic.twitter.com/8kekgyygdy — Sport.fr (@FilSport) January 6, 2021

Numéro deux : Connu pour sa détermination de fer et ses abdos en acier, Cristiano Ronaldo a expliqué que le corps de l’athlète ne faisait pas tout pour briller dans le sport de haut niveau.

Numéro trois : Même s’il va un peu mieux, le Barça est plongé en pleine crise, que ce soit sur le plan sportif ou financier à cause de la pandémie de mondiale. Pour économiser de l’argent dans ces temps difficiles, Lionel Messi et sa bande ont été obligés de se rendre en bus à Huesca !