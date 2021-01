Les apparences sont souvent trompeuses, même lorsqu’il s’agit de Cristiano Ronaldo et de ses abdos.

Célèbre dans le monde entier pour sa plastique parfaite et son corps d’Apollon, Cristiano Ronaldo assure pourtant que le corps ne fait pas tout chez un athlète. Selon le Portugais de 35 ans, quintuple Ballon d’Or, c’est la préparation qui fait toute la différence. Dans une interview accordée à DAZN pour le documentaire ‘Parallel Worlds’, la star de la Juventus Turin s’est notamment attardé sur le cas d’Andy Ruiz Jr, un boxeur souvent raillé pour son physique.

« Prenons le combat, Ruiz contre Joshua par exemple. Anthony Joshua est le meilleur, mais l’autre est très bon aussi. J’en ai parlé avec mes amis et ils m’ont dit : ‘Ah, regarde son corps’. Mais ça ne fait pas toute la différence. Je leur ai dit : ‘Écoutez, le corps n’a pas d’importance. Ce qu’il faut, c’est une bonne préparation’. » Le Mexicain lui a d’ailleurs donné raison en 2019 à New York en détrônant le Britannique à la surprise générale (25/1). Andy Ruiz Jr s’est imposé en 7 rounds pour remporter les titres IBF, WBA et WBO des poids lourds.