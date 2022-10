Champion du monde 1998 avec l’Equipe de France et aujourd’hui consultant pour la télévision, Thierry Henry a donné son avis concernant le futur de Zinedine Zidane qui devrait retrouver rapidement un banc.

Thierry Henry a livré son analyse au micro de ‘CBS Sport’ et il ne voit pas Zizou prendre les rênes d’un club mais plus une sélection nationale et pas n’importe laquelle. Henry pense que son ancien coéquipier en Equipe de France attend une seule chose, bien précise à savoir devenir le prochain sélectionneur de l’Equipe de France.

« Je pense qu’il attend l’équipe nationale. Je ne vais donc pas aller là-bas. Je ne pense pas qu’il ira là-bas [la Juventus]. Je pense qu’il attend une chose et une seule chose, et c’est l’équipe nationale. Je ne sais pas vraiment, mais Zizou attend. Il a été lié à beaucoup de clubs et ça n’est jamais arrivé. Je ne pense pas que Zizou voudrait aller dans un club, je le vois attendre l’équipe nationale et c’est tout à fait logique« , explique Henry.