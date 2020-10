Thiago Silva n’a pas été tendre dans France Football avec les dirigeants du PSG au sujet de son départ.

Après 8 ans au PSG, le défenseur central Thiago Silva (36 ans) a quitté le club cet été pour rejoindre Chelsea. L’international brésilien regrette de ne pas avoir dit au revoir aux fans du club de la capitale. Le joueur donne ses explications dans France Football.

“C’est triste de ne pas avoir pu saluer les supporters. Le pire c’est que ce fut pareil au Milan AC. (…) Là, c’est terrible de ne pas avoir pu ressentir une dernière fois l’affection des fans du PSG. Ça me fait mal. Je vais continuer à supporter ce club qui restera à jamais dans ma vie. Ensuite, pourquoi ne pas revenir dans quelques années pour disputer un dernier match ? On pourrait organiser un match amical entre le Fluminense et le PSG, non ?”, a indiqué le défenseur dans France Football.