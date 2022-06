Nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos est déjà en pleine réflexion pour trouver le futur entraîneur du club de la capitale. Le nom de José Mourinho circule même depuis plusieurs heures mais cette piste semble plus que jamais délicate.

Le journaliste italien de ‘Sky Italia’ Gianluca Di Marzio a totalement démenti cette rumeur. Spécialiste du football italien, il préfère éteindre l’incendie tout de suite et précise que le PSG et Mourinho ne devraient pas cohabiter ensemble pour la saison prochaine. Le technicien portugais, sous contrat jusqu’en juin 2024, reste totalement engagé dans le projet de l’AS Roma et n’a pas l’intention de mettre les voiles après son discours fort réalisé à la suite du sacre en Ligue Europa Conférence.

En revanche, Di Marzio confirme que Luis Campos serait en contact rapproché avec Chrsitophe Galtier pour une prochaine arrivée dans la capitale. Affaire à suivre…