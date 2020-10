Mediapro souhaite revoir à la baisse le montant du contrat de droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2. La LFP a très rapidement refusé cette proposition du principal diffuseur des deux championnats professionnels en France. Si Mediapro ne s’acquitte pas dans les prochains jours du montant demandé, la Ligue pourrait rompre le contrat avec le diffuseur espagnol qui peine à trouver son public.

La Ligue 1 et la Ligue 2 dans l’anonymat le plus complet depuis le début de saison. La chaîne Téléfoot, lancée le 21 août 2020 ne séduit pas les fans de football. A tel point qu’en coulisses, les présidents de Ligue 1 et Ligue 2 se posent la question de la visibilité des championnats professionnels de football en France. Avec un prix compris entre 15 et 29 euros pour seulement la Ligue 1 et la Ligue 2 avant l’arrivée de la Ligue des Champions dans les prochaines semaines (en co-diffusion avec RMC Sport), la chaîne peine à trouver son public. Selon les informations de plusieurs médias, seulement 300.000 fans de football seraient abonnés à cette chaîne. Pour rappel, lors d’une conférence de presse en 2018, Jaume Roures avait annoncé l’objectif de 3,5 millions d’abonnés. Même si Téléfoot La Chaîne vise dans un premier temps 1,5 millions à la fin de la première saison, l’objectif est encore très (très) loin.

Autre signe inquiétant, Jaume Roures, dans une interview à L’Equipe, avait qualifié de “tiède” le nombre d’abonnés à sa chaîne. Ce qui confirme l’anonymat de la Ligue 1. Les chaînes de télévision sont toujours heureuses de communiquer l’audience et les chiffres des abonnements si ces derniers sont bons. En communiquant dans L’Equipe avec le mot “tiède”, le boss de Mediapro inquiète sérieusement les présidents de Ligue 1 et de Ligue 2. Avec 300.000 abonnés, l’audience du PSG-OM a été faible. Jamais dans l’histoire un Classique du championnat de France n’avait été aussi peu regardé. L’affaire Mediapro-LFP devrait prendre un nouveau virage dans les prochains jours. La question se pose donc maintenant, si Mediapro ne s’acquitte pas du montant demandé, la chaîne diffusera-t-elle la prochaine journée de Ligue 1 ? En attendant le fan de football est toujours dans le flou !