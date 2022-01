Meilleur joueur du Montpellier Hérault depuis le début de la saison, Téji Savanier possède une très belle cote et c’est un club de l’autre côté de l’Atlantique qui semble être tombé sous le charme.

Selon les informations de « Foot mercato », les Los Angeles Galaxy en MLS se renseignent sur la situation d’un joueur qui arrive en fin de contrat en juin 2023. Une offre serait même sur le point d’être formulée par la franchise californienne. Reste à savoir si l’intéressé est sensible à cette proposition et si le MHSC s’y retrouvera financièrement. Cette saison, Savanier a inscrit 6 buts et délivré 6 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues.