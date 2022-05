La lettre envoyé par Vincent Labrune, président de la LFP, n’a pas du tout calmé Javier Tebas. Le patron de la Liga, lancé dans une guerre contre le fonctionnement du PSG, a réaffirmé sa volonté de déposer plainte auprès de l’UEFA.

« Je ne vais pas répondre au président de la LFP. J’ai reçu la même lettre que par le passé, mais par un autre président. Nous ne laisserons pas une équipe européenne détruire l’écosystème du football européen. La plainte, que nous allons déposer auprès de l’UEFA, a déjà été rédigée. Et il ne s’agit pas d’une simple posture, ce sont des données objectives. Un club, avec des pertes estimées à 300 millions d’euros, affiche des revenus supérieurs à ceux du Real Madrid, de Manchester United et du FC Barcelone. Ce sont des chiffres impossibles à croire. Renouveler Mbappé de cette manière, c’est impossible s’il n’y a pas de tromperie dans le sponsoring ou avec des apports supérieurs à ceux autorisés par l’UEFA. Ce n’est pas un problème français, mais pour l’écosystème du football européen. Nous sommes comme les ‘Robin des Bois’ européens, j’ai parlé à d’autres ligues, certaines d’entre elles vont nous rejoindre. Peu importe les propos du président de la LFP, nous allons le faire. Ils me connaissent déjà en Europe. Je peux le dire à Nasser (Al-Khelaïfi, ndlr), ce que tu fais, c’est bousiller le football. C’est aussi dangereux que le projet de la Super Ligue », a lancé Tebas.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !