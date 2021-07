Très fier de la victoire suisse contre la France lundi dernier, Xherdan Shaqiri espère réitérer l’exploit de soir face à l’Espagne.

Présent en conférence de presse ce jeudi, alors que la Suisse affrontera l’Espagne demain (18h) en quart de finale de l’Euro, Xherdan Shaqiri a fait le point sur les chances de la Nati face à Alvaro Morata et ses coéquipiers.

« On a prouvé maintes fois qu’on n’est pas qu’une équipe défensive et montré contre la France qu’on peut marquer plus d’un but, trois même, contre les grandes équipes (3-3 a.p., 5-4 aux t.a.b. en huitièmes de finale, lundi soir à Bucarest). On sera donc fidèles à nous-mêmes. Après, plein de choses peuvent se passer contre une équipe au top niveau. C’est ce qu’on a vu contre la France. Finalement, on a gagné, non ? Bien sûr, cela a été un match difficile pour nous, pour moi notamment. Mais j’ai beaucoup travaillé pour l’équipe. C’est pour cela que je suis fier de mon match contre la France. Je vais essayer de tout donner contre l’Espagne. Et même si je ne marque pas ou ne réussis pas une passe décisive, cela ne voudra pas dire que j’aurai fait un mauvais match. »