Battue par Brest lors d’une rencontre des équipes réserves, le Stade Rennais a témoigné d’un incident grave. En effet, d’après les informations de L’Equipe, le directeur du centre de formation Denis Arnaud a été agressé par le Robert Françoise, père de Noah Françoise. Ce dernier s’en est pris au dirigeant devant plusieurs témoins, provocant même une courte bagarre.

« Le Stade Rennais F.C. condamne avec force l’agression subie par son Directeur du centre de formation. Samedi 23 avril, après le match de national 3 opposant le Stade Rennais F.C. au Stade Brestois 29, le Directeur du centre de formation Denis Arnaud a été victime d’une agression verbale et physique par le père d’un joueur.

Dans l’attente d’une enquête interne, le Stade Rennais F.C. condamne avec vigueur ce comportement inacceptable qui s’oppose radicalement aux valeurs du football et à l’esprit de l’Académie Rouge et Noir. Le club adresse son soutien total à Denis Arnaud et aux éducateurs du club », peut-on lire dans un communiqué officiel du Stade Rennais.