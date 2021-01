En fin de contrat en juin, Clément Grenier (30 ans) devrait quitter Rennes en fin de saison. Le milieu de Rennes pourrait aussi faire ses valises dès le mois de janvier.

« Si je vais rester jusqu’en juin ? Je ne sais pas. On ne peut pas être satisfait de ce que j’avais en début de saison. Mais j’ai énormément de reconnaissance envers le club et les propriétaires qui m’ont fait confiance, et un super rapport avec les supporters, qui m’ont soutenu quand c’était un peu plus compliqué. Je ne sais pas ce qui se passera. Aujourd’hui, je suis là à 100% », a lâché le joueur dans L’Equipe.