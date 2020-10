Le Stade Rennais, très actif durant le mercato d’été a officialisé l’arrivée de Jérémy Doku en provenance d’Anderlecht.

Un très bon coup comme le souligne Pierre Ménès, épaté par Rennes. “Rugani, Dalbert (exceptionnel) et un gros investissement sur Doku. Le recrutement du Stade Rennais est de très loin le meilleur et le plus impressionnant du championnat. Très prometteur” écrit le consultant de Canal + sur Twitter.