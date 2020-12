Rien ne va plus au Stade Rennais ! Battu à Krasnodar cette semaine en Ligue des Champions, les Bretons ont connu une nouvelle désillusion cette fois-ci en Ligue 1.

Après la défaite 2 buts à 0 face au RC Lens, le technicien rennais est revenu sur le match lors de sa conférence de presse et évoque même le mot maintien. « On va devoir lutter pour le maintien. On doit reconsidérer immédiatement les objectifs. C’est une grande alerte pour tout le monde. Il faut être lucide, voir ce qu’il se passe sur le terrain. On n’est pas préparé mentalement pour vivre ce qu’on va vivre », a prévenu le coach de Rennes.