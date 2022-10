Ce soir, le Stade Rennais a fait match nul contre Fenerbahçe (3-3) en Ligue Europa. Les Bretons ont pourtant mené 3 à 0 dans cette rencontre, pour Benjamin Bourigeaud, c’est une faute professionnelle.

Les Rennais peuvent se mordre les doigts ! Après avoir réalisé une entame parfaite face à Fenerbahçe, les hommes de Bruno Génésio ont rapidement sanctionné les Turcs en menant 3 à 0 à la 30e minute grâce à un doublé d’Amine Gouiri et un but de Martin Terrier. Cependant Fenerbahçe est revenu dans le match, les Bretons n’ont pas réussi à tenir le score et c’est Emre Mor qui a égalisé à la 88e minute… Après cette désillusion, Benjamin Bourigeaud n’a pu cacher sa deception au micro de RMC Sport, Ce match nul n’est pas dû a un excès de confiance. On fait le match qu’il faut au départ, on est parfait au début. On gagne 3-0 à l’extérieur, on a un temps faible en fin de première période. Après, on a essayé de faire le maximum. Et c’est en fin de match que l’on se doit de faire mieux. Aujourd’hui, c’est une faute professionnelle de ne pas gagner. On est des imbéciles parce qu’à 3-0, on doit fermer la boutique et là on prend 3 buts. Franchement, on n’a pas le droit. Je ne sais pas ce qui s’est passé. On fait des touches en trop, on essaye de dribbler alors qu’on doit prendre zéro risque, et dégager. On avait dit qu’on avait appris, mais on démontre qu’on doit encore apprendre. Il va falloir arrêter et se poser les bonnes questions. On n’a pas le droit de faire ce qu’on a fait aujourd’hui. Ce soir, on s’est gâché la fête.“ regrette le milieu de terrain français du Stade Rennais. 2eme de son groupe, Rennes va affronter au les Chypriotes de l’AEK Larnaca au Roazhon Park pour la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue Europa.