James Léa-Siliki, milieu de Rennes, a livré son analyse de la rencontre face à Brest et la victoire 2-1. Avant de se projeter sur le match de Ligue des Champions face à Chelsea.

« Je me suis senti assez bien. L’équipe a montré de bonnes choses. Il y a eu ce petit but encaissé mais dans l’ensemble ça a été. C’est vrai qu’on avait le match en main mais on ne trouvait pas les solutions. On avait des situations. Le début de seconde période était un peu lent. Le but nous a réveillés mais il ne faut pas attendre ça contre toutes les équipes car c’est dangereux. On a su réagir. On a montré du caractère. Du doute non, on se parle beaucoup entre nous. On échange, on est très proche mais ça fait du bien de se rassurer. On avait à cœur de relancer la machine, de remettre du jeu, du mouvement et de la créativité », a indiqué James Léa-Siliki sur le site du club.

Avant de poursuivre sur le match de Ligue des Champions : « C’est particulier de jouer dans un stade vide surtout à domicile quand on attaque face au RCK. On sait que les supporters nous regardent à la télé, on joue aussi pour eux. On sait que c’est compliqué, il faut s’adapter aux mesures sanitaires. On essaie de les rendre fiers. Chelsea est un grand club anglais. Ça va être un gros match. Il va falloir bien le préparer et faire mieux que ce que l’on a fait à Séville. On peut montrer d’autres choses. C’est un 11 contre 11. Je serai content de revoir Édouard Mendy. J’espère qu’on lui marquera un but. Si on arrive à casser le premier rideau, on aura des opportunités. C’est important de montrer la meilleure image et de repartir sans regrets. On va bien préparer ce match pour y faire bonne figure. »