… à 5000 places maximum. Michèle Kiry, la préfète de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, refuse d’ocroyer une dérogation à la jauge.

Cette décision affece Rennes, mais aussi Lorient et Brest. Alors que dans le Top 14, Brive et Clermont ont obtenu l’autorisation d’accueillir respectivement 9.000 et 10.000 spectateurs, les clubs de Ligue 1 bretons n’y ont pas droit.

Pour l’heure, aucun match de football n’a obtenu de dérogation. La LFP menace l’Etat de le poursuivre pour ce manque à gagner.