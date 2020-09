Sauf gros retournement de situation, le Stade Rennais va remplacer Edouard Mendy par Alfred Gomis (27 ans).

Comme le précise “RMC”, le gardien du DFCO passe sa visite médicale ce mardi et devrait rapidement être présenté dans sa nouvelle équipe. On parle d’un contrat de 5 ans avec l’actuel leader de la Ligue 1. Si le montant de cette opération n’est pas encore connu, Dijon devrait récupérer plus de 10 millions d’euros…