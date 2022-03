Un fan de Rennes s’est lancé le défi complètement fou de rejoindre Leicester à vélo pour assister au prochain match de son équipe en Ligue Europa Conférence.

Marc Thomazeau, supporter du Stade Rennais, s’est lancé le défi de parcourir près de 400 km en vélo pour aller assister à la rencontre européenne de Ligue Europa Conférence de son équipe à Leicester. Un challenge peu ordinaire, qui n’aurait jamais vu le jour sans le frère du concerné. « À la base je voulais faire un tour de Bretagne. Puis, mon frère et un copain m’ont soufflé l’idée d’aller à Leicester », déclare Marc Thomazeau. Tout semble optimal pour le jeune commercial qui aurait déjà réalisé ce parcours et serait déjà parti avec du matériel de première nécessité et des provisions. Seul bémol : le supporter n’a pas encore de billet pour la rencontre. Espérons tout de même qu’il ne relève pas ce défi fou pour rien.