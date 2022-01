Rennes n’a pas fait sensation ce samedi soir. Pire encore, les Bretons se sont inclinés face au RC Lens, lors de la 20e journée de Ligue 1, sur le score de 0-1. Un score que n’accepte pas l’entraîneur de Rennes Bruno Génésio, qui a passé un beau coup de gueule à la fin de la rencontre.

« Bon, vu la seconde période réalisée, c’est logique. On ne peut pas se comporter comme ça, ne faire que défendre et rendre les ballons par un manque de qualité technique avec un gros déchet technique », a-t-il d’abord déclaré au micro de Prime Vidéo.

« Ce n’est pas possible de ne faire absolument rien avec le ballon et se contenter de subir puis de défendre sur les attaques lensoises. Peut-être qu’on doute, que les pieds tremblent car on se trouve dans une période un peu plus difficile. Mais il n’y a pas que ça, je n’ai pas aimé certaines attitudes, il va falloir vite se remettre en question. Un contenu inquiétant ? Oui, c’est catastrophique ».