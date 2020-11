Rennes ne sait pas si Julien Stéphan va continuer sur son banc pendant plusieurs saisons. Après une sortie au sujet de son avenir, le technicien breton a souhaite faire une mise au point après une sortie polémique.

« Je disais qu’après un cycle de trois ans, qu’il fallait se poser les questions et analyser tranquillement les choses pour savoir si on attaquait un nouveau cycle ou pas. Il ne faut pas aller chercher les interprétations, ça ne veut pas dire que je veux partir, que ça va mal. Je suis ravi de travailler avec ces joueurs, ces dirigeants. Je dis que, par honnêteté intellectuelle, que quand on est entraîneur, qui est un métier dur, difficile, épuisant, éreintant, mais riche, il faut avoir l’honnêteté à la fin d’un cycle de se poser pour savoir si on continue ou pas. Je l’ai dit il y a un mois et demi, mais quand les résultats sont bons ça passe à côté, mais quand ils le sont moins, ça fait parler », a indiqué le coach du SRFC en conférence de presse. Le Breton est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2022.