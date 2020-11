Après la lourde défaite (3-0) du Stade Rennais au Parc des Princes face au PSG, samedi soir pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, Julien Stéphan a livré une analyse assez étonnante.

« Il y avait plus de réalisme, plus d’efficacité, j’ai trouvé aussi plus de roublardise chez eux, plus d’intensité. On a beaucoup de progrès à faire pour pouvoir lutter contre ces équipes-là. On l’a vu cette semaine sur le match de mercredi (défaite 3-0 contre Chelsea en Ligue des champions) ou le match d’aujourd’hui : même si ce sont deux contenus de match différents, à l’arrivée, ça fait deux lourdes défaites et il y a énormément de choses à corriger », a déclaré l’entraîneur des Rouge et Noir.

Rappelons le PSG s’est imposé sur un but de Moise Kean et un doublé d’Angel Di Maria, l’homme du match. En l’absence de Neymar, Mbappé et Icardi, le jeune Italien et l’Argentin prennent l’attaque parisienne à leur compte.