Eduardo Camavinga pourrait être prolongé dans les prochaines semaines au Stade Rennais.

À seulement 18 ans, Eduardo Camavinga intéresse les plus grands clubs de la planète football. Le jeune milieu de terrain réalise pourtant un début de saison difficile sous les ordres de Julien Stéphan. Approché par le Real Madrid ou encore le Bayern Munich lors du dernier mercato, Rennes souhaite rapidement prolongé sa pépite.

« On travaille toujours sur une prolongation, pas parce qu’il y a un changement d’agent ou quoi que ce soit. On a toujours dans l’idée de continuer avec Eduardo et de trouver une solution », a indiqué dans les colonnes de Ouest-France le directeur sportif, Florian Maurice, au sujet de la pépite du Stade Rennais qui est sous contrat jusqu’en juin 2022. Les grands clubs sont prévenus.