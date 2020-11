Durement blessé par un tacle du Strasbourgeois Stefan Mitrovic, l’attaquant du Stade Rennais Serhou Guirassy, est out pour toute l’année.

Très sévèrement touché vendredi à Strasbourg, Serhou Guirassy a passé des examens approfondis suite à sa blessure. Et gros coup dur, l’attaquant de 24 ans est non seulement forfait pour le déplacement à Krasnodar mercredi à 18h55 en Ligue des Champions, mais il devrait être absent pour les prochaines six semaines de compétition.

Arrivé cet été à Rennes contre 15 millions d’euros, il a marqué 3 buts en 11 matchs toutes compétitions confondues. Et ne devrait plus jouer en 2020.